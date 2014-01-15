CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Paromon - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1140
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
paromon.mq5 (10.15 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Danilla

El indicador dibuja la línea de apertura del día y los valores máximo y mínimo del precio.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 17.10.2007.

Fig.1 Indicador Paromon

Fig.1 Indicador Paromon

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1491

SlopeDirectionLine SlopeDirectionLine

El indicador de tendencia SlopeDirectionLine con la capacidad de cambiar los algoritmos de promedio y activación de alertas, notificaciones push y envío de mensajes de correo electrónico.

R-Squared_v1 R-Squared_v1

R-squared es un indicador de regresión lineal para calcular la "fiabilidad" de la tendencia actual

super-signals super-signals

Indicador de semáforo con flechas para cambios de tendencia

Slope Direction Line Slope Direction Line

Indicador de tendencia dibujado en base a una Media Móvil