Paromon - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Danilla
El indicador dibuja la línea de apertura del día y los valores máximo y mínimo del precio.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 17.10.2007.
Fig.1 Indicador Paromon
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1491
