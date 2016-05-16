CodeBaseKategorien
Paromon - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Danilla

Der Indikator zeichnet die Linien des Tagesbeginns und des Hochs und Tiefs.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.

Fig.1 Der Paromon Indikator

Abb.1 Der Paromon Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1491

