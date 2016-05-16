Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Paromon - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 892
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Danilla
Der Indikator zeichnet die Linien des Tagesbeginns und des Hochs und Tiefs.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.
Abb.1 Der Paromon Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1491
super-signals
Ein Indikator mit Pfeilen für die TrendänderungSlopeDirectionLine
Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.
AFL Winner
Der Oszillator für den Intraday-Handel.ant-GUBreakout
Der Indikator zeigt der Zeit- und Kursspannen