実際の著者：
Danilla
この指標は、1日の始まりのラインとその高値と安値を描画します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月17日に公開されました。
図1 Paromon指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1491
