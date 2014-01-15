Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor real:
Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com
Indicador de semáforo con flechas para cambios de tendencia El indicador se basa en el algoritmo de extremos del precio para un periodo. Es un indicador muy exacto con datos históricos y debe tenerse en cuenta el hecho que este indicador repinta con todas sus consecuencias!
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 17.10.2007.
Fig.1 Indicador super-signals
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1490
