Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Paromon - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3334
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Danilla
Индикатор строит линии начала отсчёта дня и его макимального и минимального значения цены.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.10.2007.
Рис.1 Индикатор Paromon
super-signals
Семафорный, стрелочный индикатор смены трендаSlope Direction Line
Трендовый индикатор построенный на базе скользящей средней.
SlopeDirectionLine
Трендовый индикатор SlopeDirectionLine с возможностью менять алгоритмы усреднений и подачей алертов, push-уведомлений и почтовых сообщений.R-Squared_v1
R-squared – индикатор линейной регрессии для расчёта "состоятельности" имеющегося тренда