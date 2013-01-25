CodeBaseРазделы
Paromon - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Danilla

Индикатор строит линии начала отсчёта дня и его макимального и минимального значения цены.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.10.2007. 

Рис.1 Индикатор Paromon

