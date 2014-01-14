CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Paromon - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1620
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Danilla

O indicador desenha as linhas do início do dia e seus valores de máximo e mínimo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.10.2007.

Fig.1 Indicador Paromon

Fig.1 Indicador Paromon

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1491

Extrapolação Fourier de preço Extrapolação Fourier de preço

Este indicador encaixa um modelo trigonométrico aos preços e extrapola uma previsão futura.

SlopeDirectionLine SlopeDirectionLine

O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.

Extrapolação AR de preço Extrapolação AR de preço

Este indicador usa um modelo auto-regressivo de extrapolação de preços.

super-signals super-signals

Indicador do tipo semáforo por setas da variação da tendência.