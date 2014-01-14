Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Paromon - indicador para MetaTrader 5
1620
Autor real:
Danilla
O indicador desenha as linhas do início do dia e seus valores de máximo e mínimo.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.10.2007.
Fig.1 Indicador Paromon
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1491
