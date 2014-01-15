CodeBaseSecciones
Slope Direction Line - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Slope Direction Line es un Indicador de tendencia dibujado en base a una Media Móvil.

Las decisiones comerciales se toman de acuerdo con la posición de la línea del indicador en relación al precio y su cambio de color.


