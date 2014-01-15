Mira cómo descargar robots gratis
Slope Direction Line - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2632
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Slope Direction Line es un Indicador de tendencia dibujado en base a una Media Móvil.
Las decisiones comerciales se toman de acuerdo con la posición de la línea del indicador en relación al precio y su cambio de color.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1488
