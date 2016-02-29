CodeBaseРазделы
Индикаторы

MAOscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1638
(12)
Реальный автор:

Vitalie Postolache

Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов ("Быстрая МА" - "Медленная МА"), так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров (задаётся переменной iPeriod).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.07.2014

Рис.1. Индикаторы MAOscillator и MAOscillatorHist

