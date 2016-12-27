Autor real:

Vitalie Postolache

Um oscilador simples com base na diferença entre os valores de duas MAs, de diferentes períodos (MA rápida - MA lenta) ou iguais mas com um "lag" de algumas barras (definido na variável iPeriod).

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 21.07.2014.

Fig.1. Indicadores MAOscillator e MAOscillatorHist