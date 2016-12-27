Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MAOscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 921
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Vitalie Postolache
Um oscilador simples com base na diferença entre os valores de duas MAs, de diferentes períodos (MA rápida - MA lenta) ou iguais mas com um "lag" de algumas barras (definido na variável iPeriod).
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 21.07.2014.
Fig.1. Indicadores MAOscillator e MAOscillatorHist
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14904
O oscilador estocástico FastStochastic com redução de ruído e a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Exp_ForexLine
Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine.
O indicador ColorXMACD implementado como uma sequência de velas.PriceGrid
O indicador traça uma grade de preço dos níveis arredondados para vários dígitos.