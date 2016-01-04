Ставь лайки и следи за новостями
ForexLine - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ForexLine предоставляет сигналы для сделок: красную линию (сигнал к продаже) и голубую линию (сигнал к покупке).
Может быть полезен для коллег-трейдеров.
Обновления (26/03/2015): (update_01)
- К индикатору добавлены алерты (сообщения, электронные письма и звуки).
- Исправлены ошибки в использовании ArraySetAsSeries (true).
Обновление (08/04/2015): (update_02)
~ Исправлены ошибки в использовании LinearWeightedMAOnBuffer.
~ Усилены сигналы алертов.
~ Усовершенствована формула сигнала, чтобы сделать его более точным.
~ Упрощены текстовые алерты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12703
