ForexLine - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ForexLine предоставляет сигналы для сделок: красную линию (сигнал к продаже) и голубую линию (сигнал к покупке).

Может быть полезен для коллег-трейдеров.

Обновления (26/03/2015): (update_01)

  • К индикатору добавлены алерты (сообщения, электронные письма и звуки).
  • Исправлены ошибки в использовании ArraySetAsSeries (true).

   Обновление (08/04/2015): (update_02)
   ~ Исправлены ошибки в использовании LinearWeightedMAOnBuffer.
   ~ Усилены сигналы алертов.

Обновления (21/04/2015): (update_03)
   ~ Усовершенствована формула сигнала, чтобы сделать его более точным.
   ~ Упрощены текстовые алерты.

ForexLine indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12703

