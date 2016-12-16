実際の著者：

Vitalie Postolache

異なる期間（高速MAー低速MA）または同じ期間で数バーの「遅れ」を有する2つのMAの値の差に基づく単純なオシレータです（iPeriod変数で設定）。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2014年7月21日に公開されました。

図1 MAOscillator及びMAOscillatorHist指標