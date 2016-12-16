無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MAOscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 853
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Vitalie Postolache
異なる期間（高速MAー低速MA）または同じ期間で数バーの「遅れ」を有する2つのMAの値の差に基づく単純なオシレータです（iPeriod変数で設定）。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2014年7月21日に公開されました。
図1 MAOscillator及びMAOscillatorHist指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14904
