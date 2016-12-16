CodeBaseKategorien
MAOscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MAOscillator.mq5 (9.06 KB) ansehen
MAOscillatorHist.mq5 (9.79 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Echter Autor:

Vitalie Postolache

Ein einfacher Oszillator basierend auf dem Unterschied zwischen den Werten von zwei MAs zweier verschiedener Perioden (Fast MA - Slow MA) oder auch gleicher Perioden mit einer "Verschiebung" von ein paar Balken (eingestellt in der iPeriod Variablen).

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.07.2014.

Abb.1. Indikatoren MAOscillator und MAOscillatorHist

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14904

