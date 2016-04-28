真实作者:

Vitalie Postolache

一个简单的震荡指标，它是基于两个不同时段(快速MA-慢速MA)或者中间有几个柱的延迟(在 iPeriod中设置)的移动平均的差距数值。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，它首先于2014年7月21日发布于代码库中。

图1. MAOscillator 和 MAOscillatorHist 指标