Индикаторы

Signals - индикатор для MetaTrader 4

12981
(22)
Автор: Nick Bilak

Выход для тех, кто не имеет возможности уделять много времени анализу текущей ситуации на рынке Forex и принятию правильных и уверенных решений.


Tunnel Tunnel

Индикатор Tunnel.

Custom MACD Custom MACD

Показывает разницу между долгосрочными и краткосрочными настроениями рынка относительно цены.

Urovny Urovny

Индикатор рисует уровни.

All_usd_pair All_usd_pair

Индикатор All usd pair.