Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
super-signals - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6231
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com
Indicador do tipo semáforo por setas da variação da tendência. O indicador se baseia no algoritmo dos extremos do preço para um determinado período. Apesar de toda a visibilidade e credibilidade dos resultados totais do indicador sobre o histórico, devemos considerar o fato de que este indicador é redesenhado com todas as consequências!
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.10.2007.
Fig.1 Indicador super-signals
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1490
Este indicador usa um modelo auto-regressivo de extrapolação de preços.Paromon
O indicador desenha as linhas do início do dia e seus valores de máximo e mínimo.
Indicator de tendência que é desenhado sobre a base de uma Média Móvel.TTF
Indicador clássico TTF com o método T3 suavizado e uma linha de sinal.