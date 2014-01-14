CodeBaseSeções
super-signals - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com

Indicador do tipo semáforo por setas da variação da tendência. O indicador se baseia no algoritmo dos extremos do preço para um determinado período. Apesar de toda a visibilidade e credibilidade dos resultados totais do indicador sobre o histórico, devemos considerar o fato de que este indicador é redesenhado com todas as consequências!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.10.2007. 

Fig.1 Indicador super-signals

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1490

