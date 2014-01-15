Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TTF - indicador para MetaTrader 5
- 1184
Autor real:
Nick Bilak
Descripcion:
El indicador clásico TTF con método alisado T3y una línea de señal.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 18.10.2007.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1487
