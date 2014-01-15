CodeBaseSecciones
TTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1184
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
ttf.mq5 (8.25 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Nick Bilak

Descripcion:

El indicador clásico TTF con método alisado T3y una línea de señal.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 18.10.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador TTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1487

