super-signals - Indikator für den MetaTrader 5
2336
Wirklicher Autor:
Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com
Ein Indikator mit Pfeilen für die Trendänderung. Der Indikator basiert auf dem Algorithmus der Preisextrema eines gegebenen Zeitraumes. Für die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit der gesamten Ergebnisse des Indikators der Vergangenheit sollten wir die Tatsache berücksichtigen, dass dieser Indikator immer wird neu zeichnet, mit allen Konsequenzen!
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.
Abb.1 Der super-signals Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1490
