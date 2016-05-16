CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

super-signals - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2336
Rating:
(51)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com

Ein Indikator mit Pfeilen für die Trendänderung. Der Indikator basiert auf dem Algorithmus der Preisextrema eines gegebenen Zeitraumes. Für die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit der gesamten Ergebnisse des Indikators der Vergangenheit sollten wir die Tatsache berücksichtigen, dass dieser Indikator immer wird neu zeichnet, mit allen Konsequenzen!

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007. 

Fig.1 Der super-signals Indikator

Abb.1 Der super-signals Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1490

SlopeDirectionLine SlopeDirectionLine

Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.

Slope Direction Line Slope Direction Line

Der Trend-Indikator, gezeichnet auf der Basis eines gleitenden Durchschnitts

Paromon Paromon

Der Indikator zeichnet die Linien des Tagesbeginns und des Hochs und Tiefs.

AFL Winner AFL Winner

Der Oszillator für den Intraday-Handel.