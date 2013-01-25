Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
super-signals - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7054
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com
Семафорный, стрелочный индикатор смены тренда. В основе алгоритм поиска экстремумов цены за период. При всей наглядности и убедительности итоговых показаний индикатора на истории следует учесть тот факт, что данный индикатор, увы, перерисовывающийся со всеми вытекающими из этого последствиями!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.10.2007.
Рис.1 Индикатор super-signals
Трендовый индикатор построенный на базе скользящей средней.TTF
Классический индикатор TTF со сглаживающим методом T3 и линией сигнала.
Индикатор строит линии начала отсчёта дня и его макимального и минимального значения цены.SlopeDirectionLine
Трендовый индикатор SlopeDirectionLine с возможностью менять алгоритмы усреднений и подачей алертов, push-уведомлений и почтовых сообщений.