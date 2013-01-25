CodeBaseРазделы
Индикаторы

super-signals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com

Семафорный, стрелочный индикатор смены тренда. В основе алгоритм поиска экстремумов цены за период. При всей наглядности и убедительности итоговых показаний индикатора на истории следует учесть тот факт, что данный индикатор, увы, перерисовывающийся со всеми вытекающими из этого последствиями!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.10.2007. 

Рис.1 Индикатор super-signals

