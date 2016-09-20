無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Nick Bilak, beluck[AT]gmail.com
トレンド変化のセマフォ矢印指標。この指標は、期間の価格極値のアルゴリズムに基づいています。履歴上の指標の合計結果の完全な可視性と信頼性のために、この指標はすべての結果に再描画されているという事実を考慮する必要があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月17日に公開されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1490
SlopeDirectionLine
平均化アルゴリズムの変更、トリガーアラート、プッシュ通知及び電子メールメッセージ送信能力を持つSlopeDirectionLineトレンド指標。Slope Direction Line（傾斜方向線）
移動平均に基づいて描かれたトレンド指標
Paromon
この指標は、1日の始まりのラインとその高値と安値を描画します。AFL Winner
日中取引のためのオシレータ