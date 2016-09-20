コードベースセクション
トレンド変化のセマフォ矢印指標。この指標は、期間の価格極値のアルゴリズムに基づいています。履歴上の指標の合計結果の完全な可視性と信頼性のために、この指標はすべての結果に再描画されているという事実を考慮する必要があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月17日に公開されました。 

図1 super-signals指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1490

