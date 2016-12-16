アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するシグナル指標

ForexLine指標のシグナルに基づいた取引システムです。

異なる期間または同じ期間で数バーの「遅れ」を有する2つのMAの値の差に基づく単純なオシレータです。

ローソク足のシーケンスとして実装されたColorXMACD指標です。