Индикатор Fast Stochastic является одной из модификаций популярного стохастического осциллятора С. Лэйна, в переводе означает "быстрый стохастик".

Основной задачей осциллятора является определение зон перекупленности и перепроданности рынка, после которых наступает разворот цены. Формула осциллятора Fast Stochastic вычисляет отношение текущей цены закрытия к максимуму или минимуму за определенный период, таким образом, динамика индикатора может свидетельствовать о скорости ценового действия.

Как и традиционный Stochastic, Fast Stochastic на графике реализован в виде линий %K и %D, которые вычисляются по следующим формулам:

%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);

%D[i] = MA(%K[i], P);

Fast Stochastic является несколько модифицированной версией стандартного индикатора, поэтому сигналами его будут являться пересечения линий %K и %D, а также выход из критических диапазонов.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор FastStochastic