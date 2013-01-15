Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FastStochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3042
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Fast Stochastic является одной из модификаций популярного стохастического осциллятора С. Лэйна, в переводе означает "быстрый стохастик".
Основной задачей осциллятора является определение зон перекупленности и перепроданности рынка, после которых наступает разворот цены. Формула осциллятора Fast Stochastic вычисляет отношение текущей цены закрытия к максимуму или минимуму за определенный период, таким образом, динамика индикатора может свидетельствовать о скорости ценового действия.
Как и традиционный Stochastic, Fast Stochastic на графике реализован в виде линий %K и %D, которые вычисляются по следующим формулам:
%K[i] = 100*(Price[i] — MaxHigh[N]) / (MaxHigh[N] — MinLow[N]);
%D[i] = MA(%K[i], P);
Fast Stochastic является несколько модифицированной версией стандартного индикатора, поэтому сигналами его будут являться пересечения линий %K и %D, а также выход из критических диапазонов.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор FastStochastic
Семафорный, стрелочный индикатор, выполненный на основе технического индикатора ADXSchnick [Support Vector Machine Learning Tool Tester]
Этот скрипт является попыткой продемонстрировать силу использования метода опорных векторов для решении задач классификации.
Канальный индикатор, строящий линии поддержки и сопротивления.Exp_MBKAsctrend3
Эксперт, построенный на сигналах семафорного, сигнального индикатора MBKAsctrend3