Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FastStochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1595
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стохастический осциллятор с подавлением шума FastStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FastStochastic.mq5.
Рис.1. Индикатор FastStochastic_HTF
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ForexLine.DivergenceBar
Сигнальный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator
Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов, так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров.DeMarker_Histogram
Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.