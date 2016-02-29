CodeBaseРазделы
Индикаторы

FastStochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Стохастический осциллятор с подавлением шума FastStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FastStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор FastStochastic_HTF

