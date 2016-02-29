Сигнальный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator

Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов, так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров.

Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.