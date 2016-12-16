CodeBaseKategorien
Indikatoren

FastStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
819
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
FastStochastic.mq5 (11.11 KB) ansehen
FastStochastic_HTF.mq5 (13.76 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


FastStochastic Stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die FastStochastic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der FastStochastic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14898

