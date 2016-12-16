Signalindikator, der auf die umgekehrten Balken des Bill Williams' Profitunity System unter Ausschluss der Winkelbildung relativ zur Maul des Alligator-Indikators basiert.

Handelssystem basierend auf den Signalen des ForexLine Indikators.

Ein einfacher Oszillator basierend auf dem Unterschied zwischen den Werten von zwei MAs zweier verschiedener Perioden oder auch gleicher Perioden mit einer "Verschiebung" von ein paar Balken.

ColorXMACD Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.