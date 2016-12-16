und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FastStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 819
FastStochastic Stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die FastStochastic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der FastStochastic_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14898
