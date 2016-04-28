代码库部分
Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
FastStochastic.mq5 (11.11 KB) 预览
FastStochastic_HTF.mq5 (13.76 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
减少了噪音的FastStochastic随机震荡指标，并且在输入参数中带有时段选择选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 FastStochastic.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. FastStochastic_HTF 指标

图1. FastStochastic_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14898

