喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FastStochastic_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1071
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
减少了噪音的FastStochastic随机震荡指标，并且在输入参数中带有时段选择选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 FastStochastic.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. FastStochastic_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14898
