FastStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O oscilador estocástico FastStochastic com redução de ruído e a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador FastStochastic.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador FastStochastic_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14898

