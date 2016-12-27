Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FastStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 810
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O oscilador estocástico FastStochastic com redução de ruído e a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador FastStochastic.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador FastStochastic_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14898
Um sistema de negociação com base nos sinais do indicador ForexLine.DivergenceBar
Um indicador de sinal que aponta para as barras de reversão baseadas no sistema Profitunity de Bill Williams, excluindo a angulação em relação à boca do indicador Alligator.
Um oscilador simples, baseado na diferença entre os valores de duas MAs de períodos diferentes ou iguais mas com um "lag" de algumas barras.ColorXMACDCandle
O indicador ColorXMACD implementado como uma sequência de velas.