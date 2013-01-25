CodeBaseРазделы
Индикаторы

SlopeDirectionLine - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

WizardSerg

Трендовый индикатор SlopeDirectionLine с возможностью менять алгоритмы усреднений и подачей алертов, push-уведомлений и почтовых сообщений.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // Метод первого усреднения
input uint Length1=12;                    // Глубина первого усреднения
input int Phase1=15;                      // Параметр первого усреднения
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA;  // Метод усреднения второго сглаживания
input int Phase2=15;                      // Параметр второго сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Ценовая константа
input int Shift=0;                        // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input bool On_Push = false;                          // Разрешение на передачу push-сообщений
input bool On_Email = false;                         // Разрешение на отправку почты
input bool On_Alert = true;                          // Разрешение на подачу алерта
input bool On_Play_Sound = false;                    // Разрешение на подачу звукового сигнала
input string NameFileSound = "expert.wav";           // Имя для файла звукового сигнала
input string  CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // Первая часть алерт-коммента
input uint SignalBar=1;                              // Номер бара для сигнала

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".    

Рис.1 Индикатор SlopeDirectionLine

