Реальный автор:

WizardSerg

Трендовый индикатор SlopeDirectionLine с возможностью менять алгоритмы усреднений и подачей алертов, push-уведомлений и почтовых сообщений.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_LWMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_SMA ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "SlopeDirectionLine: " ; input uint SignalBar= 1 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор SlopeDirectionLine