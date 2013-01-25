Ставь лайки и следи за новостями
SlopeDirectionLine - индикатор для MetaTrader 5
- 3568
Реальный автор:
WizardSerg
Трендовый индикатор SlopeDirectionLine с возможностью менять алгоритмы усреднений и подачей алертов, push-уведомлений и почтовых сообщений.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // Метод первого усреднения input uint Length1=12; // Глубина первого усреднения input int Phase1=15; // Параметр первого усреднения input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA; // Метод усреднения второго сглаживания input int Phase2=15; // Параметр второго сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах input bool On_Push = false; // Разрешение на передачу push-сообщений input bool On_Email = false; // Разрешение на отправку почты input bool On_Alert = true; // Разрешение на подачу алерта input bool On_Play_Sound = false; // Разрешение на подачу звукового сигнала input string NameFileSound = "expert.wav"; // Имя для файла звукового сигнала input string CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // Первая часть алерт-коммента input uint SignalBar=1; // Номер бара для сигнала
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор SlopeDirectionLine
