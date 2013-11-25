代码库部分
SlopeDirectionLine - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
slopedirectionline.mq5 (17.14 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

WizardSerg

此 SlopeDirectionLine 趋势指标有能力改变平均算法和触发警报, 推送通知以及发送电子邮件。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| Indicator input parameters        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // 第一个平均方法
input uint Length1=12;                    // 第一个移动平均深度
input int Phase1=15;                      // 第一个移动平均参数
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA;  // 第二个移动平均方法
input int Phase2=15;                      // 第二个平滑参数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // 价格常量
input int Shift=0;                        // 标水平平移，单位柱线
input int PriceShift=0;                   // 指标垂直平移，单位点
input bool On_Push = false;                          // 发送消息许可
input bool On_Email = false;                         // 许可 发送电子邮件
input bool On_Alert = true;                          // 许可 触发报警
input bool On_Play_Sound = false;                    // 许可播放 声音信号
input string NameFileSound = "expert.wav";           // 声音信号文件名
input string  CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // 报警注释的第一部分
input uint SignalBar=1;                              // 信号的主线号码

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 SlopeDirectionLine 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1489

