SlopeDirectionLine - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

WizardSerg

平均化アルゴリズムの変更、トリガーアラート、プッシュ通知及び電子メールメッセージ送信能力を持つSlopeDirectionLineトレンド指標。

指標入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // 1番目の平滑手法
input uint Length1=12;                    // 1番目の平滑化の深さ
input int Phase1=15;                      // 1番目の平滑化パラメータ
//--- フェーズ1：-100...100の範囲内で変更することができるJJMAためのもの。平滑化の中間工程の品質に影響を与える。
//--- フェーズ1：VIDIAのためのCMO期間。AMAのためには低速と移動平均期間
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA;  // 2番目の平均手法
input int Phase2=15;                      // 2番目の平滑化パラメータ
//--- フェーズ2：-100...100の範囲内で変更することができるJJMAためのもの。平滑化の中間工程の品質に影響を与える。
//--- フェーズ2：VIDIAのためのCMO期間。AMAのためには低速と移動平均期間
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // 価格定数
input int Shift=0;                          // バーでの指標の水平方向のシフト
input int  PriceShift=0;                   // pointsхでの指標の垂直方向のシフト
input bool On_Push = false;                           // プッシュ通知を送信する許可
input bool On_Email = false;                          // 電子メールを送信する許可
input bool On_Alert = true;                           // アラートを出す許可
input bool On_Play_Sound = false;                     // 音声シグナルを出す許可
input string NameFileSound = "expert.wav";            // 音声ファイルの名前
input string  CommentSirName="SlopeDirectionLine: ";  // アラートコメントの初めの部分
input uint SignalBar=1;                               // 参入シグナル取得のためのバーのインデックス

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 SlopeDirectionLine指標

図1 SlopeDirectionLine指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1489

