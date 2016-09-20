無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SlopeDirectionLine - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1007
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
WizardSerg
平均化アルゴリズムの変更、トリガーアラート、プッシュ通知及び電子メールメッセージ送信能力を持つSlopeDirectionLineトレンド指標。
指標入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // 1番目の平滑手法 input uint Length1=12; // 1番目の平滑化の深さ input int Phase1=15; // 1番目の平滑化パラメータ //--- フェーズ1：-100...100の範囲内で変更することができるJJMAためのもの。平滑化の中間工程の品質に影響を与える。 //--- フェーズ1：VIDIAのためのCMO期間。AMAのためには低速と移動平均期間 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA; // 2番目の平均手法 input int Phase2=15; // 2番目の平滑化パラメータ //--- フェーズ2：-100...100の範囲内で変更することができるJJMAためのもの。平滑化の中間工程の品質に影響を与える。 //--- フェーズ2：VIDIAのためのCMO期間。AMAのためには低速と移動平均期間 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int Shift=0; // バーでの指標の水平方向のシフト input int PriceShift=0; // pointsхでの指標の垂直方向のシフト input bool On_Push = false; // プッシュ通知を送信する許可 input bool On_Email = false; // 電子メールを送信する許可 input bool On_Alert = true; // アラートを出す許可 input bool On_Play_Sound = false; // 音声シグナルを出す許可 input string NameFileSound = "expert.wav"; // 音声ファイルの名前 input string CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // アラートコメントの初めの部分 input uint SignalBar=1; // 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 SlopeDirectionLine指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1489
Slope Direction Line（傾斜方向線）
移動平均に基づいて描かれたトレンド指標TTF
T3平滑化法とシグナルラインとのTTF古典的指標
super-signals
トレンド変化のセマフォ矢印指標Paromon
この指標は、1日の始まりのラインとその高値と安値を描画します。