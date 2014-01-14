Participe de nossa página de fãs
SlopeDirectionLine - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
WizardSerg
O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // Primeiro método de suavização input uint Length1=12; // Profundidade da primeira média móvel input int Phase1=15; // Parâmetro da primeira média móvel input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA; // Segundo método de suavização input int Phase2=15; // Parâmetro da segunda média móvel input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos input bool On_Push = false; // Permissão para o envio de mensagens input bool On_Email = false; // Permissão para enviar e-mail input bool On_Alert = true; // Permissão para acionar alerta input bool On_Play_Sound = false; // Permissão para tocar o som do sinal input string NameFileSound = "expert.wav"; // Nome do arquivo contendo o som do sinal input string CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // A primeira parte do comentário de alerta input uint SignalBar=1; // Número de barras para um sinal
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador SlopeDirectionLine
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1489
