Autor real:

WizardSerg

O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.

Parâmetros de entrada do indicador:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_LWMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_SMA ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "SlopeDirectionLine: " ; input uint SignalBar= 1 ;

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador SlopeDirectionLine