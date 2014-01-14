CodeBaseSeções
SlopeDirectionLine - indicador para MetaTrader 5

O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA;  // Primeiro método de suavização
input uint Length1=12;                     // Profundidade da primeira média móvel
input int Phase1=15;                       // Parâmetro da primeira média móvel
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA;   // Segundo método de suavização
input int Phase2=15;                       // Parâmetro da segunda média móvel
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // Constante de preço
input int Shift=0;                         // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                    // Deslocamento vertical do indicador em pontos
input bool On_Push = false;                           // Permissão para o envio de mensagens
input bool On_Email = false;                          // Permissão para enviar e-mail
input bool On_Alert = true;                           // Permissão para acionar alerta
input bool On_Play_Sound = false;                     // Permissão para tocar o som do sinal
input string NameFileSound = "expert.wav";            // Nome do arquivo contendo o som do sinal
input string  CommentSirName="SlopeDirectionLine: "// A primeira parte do comentário de alerta
input uint SignalBar=1;                               // Número de barras para um sinal

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador SlopeDirectionLine

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1489

