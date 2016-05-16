CodeBaseKategorien
SlopeDirectionLine - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

WizardSerg

Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//| Indicator input parameters        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // Erste Glättungsmethode
input uint Length1=12;                    // Erste Glättungslänge                
input int Phase1=15;                      // Erster Glättungsparameter
//--- Phase1: für JJMA Werte zwischen -100 ... +100. Es hat Auswirkungen auf die Qualität der Zwischenschritte im Prozess der Glättung;
//--- Phase1: für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl des AMA, es ist der langsame, gleitende Durchschnitt
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA;  // Zweites Glättungsverfahren
input int Phase2=15;                      // Zweiter Glättungsparameter
//--- Phase2: für JJMA, Werte zwischen -100 ... +100. Es hat Auswirkungen auf die Qualität der Zwischenschritte im Prozess der Glättung;
//--- Phase2: für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl des AMA, es ist der langsame, gleitende Durchschnitt
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Kalkulationspreis
input int Shift=0;                        // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
input int PriceShift=0;                   // Vertikaler Versatz des Indikators in Points
input bool On_Push = false;                           // Erlaube Push-Nachrichten
input bool On_Email = false;                          // Erlaube Emails messages
input bool On_Alert = true;                           // Erlaube Alert-Meldungen
input bool On_Play_Sound = false;                     // Erlaube Tonsignale
input string NameFileSound = "expert.wav";            // Dateiname der Tondatei
input string  CommentSirName="SlopeDirectionLine: ";  // erster Teil der Meldung der Alert-Box
input uint SignalBar=1;                               // Bar-Index für die Signalbildung

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der SlopeDirectionLine Indikator

Abb.1 Der SlopeDirectionLine Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1489

