Wirklicher Autor:

WizardSerg

Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_LWMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_SMA ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "SlopeDirectionLine: " ; input uint SignalBar= 1 ;

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der SlopeDirectionLine Indikator