und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SlopeDirectionLine - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1096
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
WizardSerg
Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_LWMA; // Erste Glättungsmethode input uint Length1=12; // Erste Glättungslänge input int Phase1=15; // Erster Glättungsparameter //--- Phase1: für JJMA Werte zwischen -100 ... +100. Es hat Auswirkungen auf die Qualität der Zwischenschritte im Prozess der Glättung; //--- Phase1: für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl des AMA, es ist der langsame, gleitende Durchschnitt input Smooth_Method MA_Method2=MODE_SMA; // Zweites Glättungsverfahren input int Phase2=15; // Zweiter Glättungsparameter //--- Phase2: für JJMA, Werte zwischen -100 ... +100. Es hat Auswirkungen auf die Qualität der Zwischenschritte im Prozess der Glättung; //--- Phase2: für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl des AMA, es ist der langsame, gleitende Durchschnitt input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input int Shift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars input int PriceShift=0; // Vertikaler Versatz des Indikators in Points input bool On_Push = false; // Erlaube Push-Nachrichten input bool On_Email = false; // Erlaube Emails messages input bool On_Alert = true; // Erlaube Alert-Meldungen input bool On_Play_Sound = false; // Erlaube Tonsignale input string NameFileSound = "expert.wav"; // Dateiname der Tondatei input string CommentSirName="SlopeDirectionLine: "; // erster Teil der Meldung der Alert-Box input uint SignalBar=1; // Bar-Index für die Signalbildung
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der SlopeDirectionLine Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1489
Der Trend-Indikator, gezeichnet auf der Basis eines gleitenden DurchschnittsTTF
Der klassische TTF Indikator mit T3-Glättung und eine Signallinie.
Ein Indikator mit Pfeilen für die TrendänderungParomon
Der Indikator zeichnet die Linien des Tagesbeginns und des Hochs und Tiefs.