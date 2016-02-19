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Индикаторы

XMA_BBx7 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1956
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
xma_bbx7.mq5 (16.02 KB) просмотр
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Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMA_BBx7

Рис.1. Индикатор XMA_BBx7

BB_OsMA_HTF BB_OsMA_HTF

Индикатор BB_OsMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ForexLine_HTF ForexLine_HTF

Индикатор ForexLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Notches_HTF Notches_HTF

Индикатор Notches с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Extrem_N Extrem_N

Простой и незамысловатый индикатор, определяющий растущий максимум или падающий минимум.