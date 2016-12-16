CodeBaseKategorien
Indikatoren

XMA_BBx7_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der XMA_BBx7 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die XMA_BBx7.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der XMA_BBx7_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14889

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

Der Extrem_N Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Extrem_N Extrem_N

Dies ist ein schlichter und einfacher Indikator. der steigende Hochs und fallende Tiefs bestimmt.

Exp_Extrem_N Exp_Extrem_N

Handelssystem basierend auf den Signalen des Extrem_N Indikators.

DivergenceBar DivergenceBar

Signalindikator, der auf die umgekehrten Balken des Bill Williams' Profitunity System unter Ausschluss der Winkelbildung relativ zur Maul des Alligator-Indikators basiert.