XMA_BBx7_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
630
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der XMA_BBx7 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die XMA_BBx7.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der XMA_BBx7_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14889
