请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_BBx7 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 XMA_BBx7.mq5 指标文件，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XMA_BBx7_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14889
Extrem_N_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Extrem_N 指标。Extrem_N
这是一个用于判断上涨高点或下跌低点的普通而简单的指标。
Exp_Extrem_N
基于 Extrem_N 指标信号的交易系统。DivergenceBar
信号指标，它指向基于比尔威廉姆创利系统的反转柱，排除了相对鳄鱼指标嘴部的角度。