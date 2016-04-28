代码库部分
指标

XMA_BBx7_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
907
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xma_bbx7.mq5 (16.02 KB) 预览
xma_bbx7_htf.mq5 (14.69 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_BBx7 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 XMA_BBx7.mq5 指标文件，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. XMA_BBx7_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14889

