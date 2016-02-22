Простой и незамысловатый индикатор, определяющий растущий максимум или падающий минимум.

Индикатор Extrem_N с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Extrem_N.

Сигнальный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator