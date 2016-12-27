CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XMA_BBx7_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
711
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador XMA_BBx7 com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador XMA_BBx7.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_HTF

Fig.1. O indicador XMA_BBx7_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14889

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

O indicador Extrem_N com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

Extrem_N Extrem_N

Este é um indicador simples e claro, que determina o crescimento da máxima e o decrescimento da mínima.

Exp_Extrem_N Exp_Extrem_N

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Extrem_N.

DivergenceBar DivergenceBar

Um indicador de sinal que aponta para as barras de reversão baseadas no sistema Profitunity de Bill Williams, excluindo a angulação em relação à boca do indicador Alligator.