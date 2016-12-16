コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_BBx7_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xma_bbx7.mq5 (16.02 KB) ビュー
xma_bbx7_htf.mq5 (14.69 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx7指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはXMA_BBx7.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XMA_BBx7_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14889

