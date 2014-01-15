Es un hecho que:

La gente reacciona de una manera particular a las explosiones del precio en un mercado determinado. Los precios nunca van en línea recta, se mueven en tendencias. Los movimientos fuertes repentinos suelen producir fuertes retrocesos.

HawaiianTsunamiSurfer.mq5 combina las premisas anteriores con el fin de identificar el nivel en que el precio es más probable que se retraiga cuando una onda excepcional aparece en pares basados en el USD. Funciona bien en AUDUSD, USDJPY y EURUSD, and with y con un menor rendimiento en USDCHF y GBPUSD. Este EA esta basado en el indicador Momentum. No hay entradas que puedan se cambiadas debido a que ya se han calculado y optimizado para que sean transparentes para el usuario. Estas entradas optimizadas se encuentran dentro del código del EA:

int stopLoss = 700 ; int takeProfit = 500 ; double tsunamiStrength = 0.24 ; double size = 0.1 ;

La siguiente figura muestra un retroceso del tsunami en AUDUSD cuando el indicador Momentum es menor que 99.76.





Este es el rendimiento del EA en USDJPY 2009-2012, ambos incluidos.





Recomendaciones:

Por favor, ejecute sus experimentos sobre AUDUSD, USDJPY y EURUSD, observe los resultados obtenidos y saque sus propias conclusiones.



Este robot ha sido desarrollado exclusivamente para fines de aprendizaje, por favor, utilícelo bajo su propio riesgo.

