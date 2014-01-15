CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_MBKAsctrend3 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1008
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
mbkasctrend3.mq5 (8.72 KB) ver
exp_mbkasctrend3.mq5 (8.42 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de comercio Exp_MBKAsctrend3 basado en los cambios de dirección de la tendencia mostrada por el indicador  MBKAsctrend3. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando aparece la siguiente flecha indicadora.

Coloca el fichero compilado MBKAsctrend3.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

El Asesor Experto ofrece la posibilidad de mostrar el indicador utilizado en el gráfico actual directamente desde el Asesor Experto. No hay necesidad de instalar el indicador en el gráfico manualmente. Esto es muy conveniente, ya que el indicador es mostrado en el gráfico de forma automática después de que el Asesor Experto se ha instalado en el gráfico. Este indicador siempre tiene los parámetros de entrada idénticos a los del Asesor Experto. El indicador está presente en la gráfica sólo si coincide con el marco temporal del gráfico!

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Testing results for 2011 at USDCHFH4:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1459

Limit Stop Order Script Limit Stop Order Script

Script para una operación manual: al lograr el precio límite el script establece una orden de stop y se desconecta

HawaiianTsunamiSurfer, una mirada estadística a las explosiones del precio determinantes HawaiianTsunamiSurfer, una mirada estadística a las explosiones del precio determinantes

Este sistema, esta basado en el indicador Momentum, asume que movimientos fuertes de los precios son determinantes. Consiste en montar los tsunamis que aparecen, por ejemplo, una importante liberación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. HawaiianTsunamiSurfer funciona bien en AUDUSD, USDJPY y EURUSD.

ChannelAnt ChannelAnt

El indicador de canal que traza líneas de soporte y resistencia.

FastStochastic FastStochastic

El indicador Estocástico rápido es una de las modificaciones de un Oscilador estocástico popular.