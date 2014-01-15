Este sistema, esta basado en el indicador Momentum, asume que movimientos fuertes de los precios son determinantes. Consiste en montar los tsunamis que aparecen, por ejemplo, una importante liberación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. HawaiianTsunamiSurfer funciona bien en AUDUSD, USDJPY y EURUSD.

El indicador de volumen de mercado cuya finalidad principal es filtrar las señales falsas que se producen en el movimiento lateral del mercado.