Limit Stop Order Script - script para MetaTrader 5

Diseñado para operar en el rebote de los niveles de soporte / resistencia. Por ejemplo, al tocar el nivel de soporte, a pesar de la orden de límite, el script coloca una orden de buy stop en el precio mostrado por el operador (en 5-10 pips por encima del nivel) y en caso de éxito, se desconecta. Por lo tanto, si en vez del rebote esperado, el nivel se rompe, no se realizará la operación. P. ej. tal enfoque sirve como un filtro que permite anular la selección de las señales falsas/ débiles.

Parámetros de las Ordenes Limit Stop

