喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
HawaiianTsunamiSurfer, 通过统计判断价格爆炸 - MetaTrader 5EA
- 2248
-
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个事实是:
- 人们对于给定市场的价格爆炸有的特殊反应方式。
- 价格从不走直线, 它按趋势移动。
- 突然的强走势经常引起强回撤。
HawaiianTsunamiSurfer.mq5 结合上述, 用于识别以 USD 为基准的货币对, 在出现异常波动时可能出现的回撤价格级别。它可与 AUDUSD, USDJPY 和 EURUSD 完美工作, 但对于 USDCHF 和 GBPUSD 效果较差。这个 EA 依靠动量指标。它没有输入参数可以改变, 因为它们已经计算并优化, 所以它对于用户是透明的。在 EA 代码中的优化输入参数:
// 以下输入参数对用户透明, 它们已经优化! // 本 EA 对输入参数十分敏感。除非您确定您要做什么, 否则请不要修改它们。 int stopLoss = 700; int takeProfit = 500; double tsunamiStrength = 0.24; double size = 0.1;
下图描绘了海啸回撤, 以 AUDUSD 为例, 当动量指标低于 99.76。
这是 EA 在 USDJPY 从 2009 到 2012 的效能, 所有均包括。
推荐:
请根据您的经验运行在 AUDUSD, USDJPY 和 EURUSD, 观察获得结果并得出您的结论。
该机器人是出于学习目的而被开发出来, 使用它时风险自负。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1480