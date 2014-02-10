一个事实是:

人们对于给定市场的价格爆炸有的特殊反应方式。 价格从不走直线, 它按趋势移动。 突然的强走势经常引起强回撤。

HawaiianTsunamiSurfer.mq5 结合上述, 用于识别以 USD 为基准的货币对, 在出现异常波动时可能出现的回撤价格级别。它可与 AUDUSD, USDJPY 和 EURUSD 完美工作, 但对于 USDCHF 和 GBPUSD 效果较差。这个 EA 依靠动量指标。它没有输入参数可以改变, 因为它们已经计算并优化, 所以它对于用户是透明的。在 EA 代码中的优化输入参数:

int stopLoss = 700 ; int takeProfit = 500 ; double tsunamiStrength = 0.24 ; double size = 0.1 ;

下图描绘了海啸回撤, 以 AUDUSD 为例, 当动量指标低于 99.76。





这是 EA 在 USDJPY 从 2009 到 2012 的效能, 所有均包括。





推荐:

请根据您的经验运行在 AUDUSD, USDJPY 和 EURUSD, 观察获得结果并得出您的结论。



该机器人是出于学习目的而被开发出来, 使用它时风险自负。

