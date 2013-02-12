CodeBaseРазделы
HawaiianTsunamiSurfer, статистический взгляд на определение скачков цен - эксперт для MetaTrader 5

Jordi Bassagañas Galisteo

Факты:

  1. Люди реагируют определенным образом на резкие скачки цен на данном рынке.
  2. Цены никогда не идут по прямой линии, они двигаются в трендах.
  3. Внезапные сильные движения цен часто приводят к сильным откатам.

HawaiianTsunamiSurfer.mq5 сочетает в себе указанные выше факты для определения уровня цены, которая скорее всего будет достигнута при откате рынка назад, когда появится сильная волна на основных USD парах. Этот принцип хорошо работает на парах AUDUSD, USDJPY и EURUSD, и немного хуже на USDCHF и GBPUSD. Эксперт работает на индикаторе Моментум. Входные параметры изменять не нужно, потому что они уже вычислены и оптимизированы. Таким образом они являются прозрачными для пользователей. Вот они внутри кода эксперта:

// Следующие входные параметры прозрачны для пользователей, они оптимизированы! 
// Эксперт очень чувствителен к входным параметрам. Пожалуйста, не изменяйте их, если вы не уверены в том, что вы делаете.

int stopLoss = 700; 
int takeProfit = 500; 
double tsunamiStrength = 0.24;
double size = 0.1;

На рисунке ниже показан откат цунами на AUDUSD, когда значение индикатора Моментум было меньше чем 99.76.

Цунами на AUDUSD

Это результаты работы эксперта на USDJPY с 2009 по 2012 год включительно.

Результаты на USDJPY с 2009 по 2012

Рекомендации:

Вы можете проводить собственные эксперименты на символах AUDUSD, USDJPY и EURUSD. Наблюдайте за полученными результатами и делайте свои собственные выводы. Этот робот был разработан исключительно для учебных целей, так что используйте его разумно, в соответствии со своими собственными рисками.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1480

