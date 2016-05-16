Tatsächlich gilt:

Menschen reagieren in einer bestimmten Weise auf Preis-Explosionen eines bestimmten Marktes. Die Preise gehen nie in gerader Linie, sie bewegen sich in Trends. Plötzlichen heftigen Bewegungen produzieren oft starke Gegenbewegungen.

Der HawaiianTsunamiSurfer.mq5 verbindet das oben gesagte, um die Situationen zu erkennen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Gegenrichtung umschlagen, wenn im USD so eine außergewöhnliche Welle erscheint. Es funktioniert gut auf AUDUSD, USDJPY und EURUSD, und mit geringerem Erfolg auf USDCHF und GBPUSD. Dieser EA basiert auf Momentum-Indikator. Es gibt keine Einstellungen zu ändern, da diese bereits berechnet und so optimiert, dass Sie für den Benutzer transparent sind. Diese optimierte Einstellungen sind innerhalb des EA-Codes:

int stopLoss = 700 ; int takeProfit = 500 ; double tsunamiStrength = 0.24 ; double size = 0.1 ;

Die Abbildung unten zeigt ein Tsunami-Retracement auf AUDUSD bei der Momentum-Indikator niedriger ist als 99.76.





Dies ist das Testergebnis des EA auf USDJPY von 2009 bis 2012, sind beigefügt.





Empfehlungen:

Bitte führen Sie Ihre Experimente auf AUDUSD, USDJPY und EURUSD, beobachten die Ergebnisse und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.



Dieser Roboter wurde ausschließlich für Lernzwecke entwickelt, bitte verwenden Sie ihn nur auf Ihr eigenes Risiko.

