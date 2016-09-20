以下は事実です。

人々は、指定された市場での爆発の価格に特定の方法で反応します。 価格は直線ではなくトレンドで移動します。 突然の激しい動きは、多くの場合、強いリトレースメントを生成します。

HawaiianTsunamiSurfer.mq5は上記の前提を兼ね備え、例外的な波がUSDベースのペアで表示されたときに後退する可能性が最も高い価格レベルを識別します。AUDUSD、USDJPYとEURUSDではよく機能しますが、USDCHFとGBPUSDではそれほどでありません。このEAやモメンタム指標に依存します。ユーザーに透明であるようにすでに計算され最適化されているため、変更すべき入力はありません。これらの最適化された入力は、EAのコード内にあります。

int stopLoss = 700 ; int takeProfit = 500 ; double tsunamiStrength = 0.24 ; double size = 0.1 ;

下図はモメンタム指標が99.76よりも低い場合のEURUSDでの津波リトレースメントを示しています。





これは2009年~2012年のUSDJPYでのEAのパフォーマンスです。





推奨：

AUDUSD、USDJPY、EURUSDでの実験を実行して得られた結果を観察し、あなた自身の結論を引き出してください。



このロボットは学習目的専用に開発されたので、ご自身の責任でご使用なさってください。

