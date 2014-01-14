Autor real:

Jordi Bassagañas Galisteo



É fato que:

As pessoas reagem de um modo particular a explosões de preços num determinado mercado. Os preços nunca andam em linha reta, eles se movem em tendências Movimentos pesados e ​​repentinos, muitas vezes produzem retrações fortes.

HawaiianTsunamiSurfer.mq5 combina as premissas acima, a fim de identificar o nível de preço mais provável de retrair quando uma onda excepcional aparece em pares baseados no USD. Ele trabalha bem com AUDUSD, USDJPY e EURUSD, mas com baixa performance nos pares USDCHF e GBPUSD. Esta EA conta com o indicador Momentum. Não existem entradas para serem alteradas porque já foi calculado e otimizado de modo que são transparentes para o trader. Essas entradas são otimizados dentro do código do EA:

int stopLoss = 700 ; int takeProfit = 500 ; double tsunamiStrength = 0.24 ; double size = 0.1 ;

Imagens:

A figura abaixo ilustra um retrocesso tsunami no AUDUSD quando o indicador Momentum é inferior a 99.76.

Este é o desempenho do EA no USDJPY 2009-2012, ambos incluídos.

Recomendações:

Por favor, execute suas experiências em AUDUSD, USDJPY e EURUSD, observe os resultados obtidos e tire as suas próprias conclusões.

Este robô foi desenvolvido exclusivamente para fins de aprendizado, por favor use-o por sua conta e risco.