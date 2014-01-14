Participe de nossa página de fãs
HawaiianTsunamiSurfer,um olhar estatístico em explosões de preços determinantes - expert para MetaTrader 5
Autor real:
Jordi Bassagañas Galisteo
É fato que:
- As pessoas reagem de um modo particular a explosões de preços num determinado mercado.
- Os preços nunca andam em linha reta, eles se movem em tendências
- Movimentos pesados e repentinos, muitas vezes produzem retrações fortes.
HawaiianTsunamiSurfer.mq5 combina as premissas acima, a fim de identificar o nível de preço mais provável de retrair quando uma onda excepcional aparece em pares baseados no USD. Ele trabalha bem com AUDUSD, USDJPY e EURUSD, mas com baixa performance nos pares USDCHF e GBPUSD. Esta EA conta com o indicador Momentum. Não existem entradas para serem alteradas porque já foi calculado e otimizado de modo que são transparentes para o trader. Essas entradas são otimizados dentro do código do EA:
// As seguintes entradas são transparentes para o utilizador, elas são otimizadas! // Este EA é muito sensível às entradas. Por favor, não alterá-las a menos que você tenha certeza sobre o que você faz. int stopLoss = 700; int takeProfit = 500; double tsunamiStrength = 0.24; double size = 0.1;
Imagens:
A figura abaixo ilustra um retrocesso tsunami no AUDUSD quando o indicador Momentum é inferior a 99.76.
Este é o desempenho do EA no USDJPY 2009-2012, ambos incluídos.
Recomendações:
Por favor, execute suas experiências em AUDUSD, USDJPY e EURUSD, observe os resultados obtidos e tire as suas próprias conclusões.
Este robô foi desenvolvido exclusivamente para fins de aprendizado, por favor use-o por sua conta e risco.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1480
