Experts

HawaiianTsunamiSurfer,um olhar estatístico em explosões de preços determinantes - expert para MetaTrader 5

[Excluído] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1872
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Jordi Bassagañas Galisteo

É fato que:

  1. As pessoas reagem de um modo particular a explosões de preços num determinado mercado.
  2. Os preços nunca andam em linha reta, eles se movem em tendências
  3. Movimentos pesados e ​​repentinos, muitas vezes produzem retrações fortes.

HawaiianTsunamiSurfer.mq5 combina as premissas acima, a fim de identificar o nível de preço mais provável de retrair quando uma onda excepcional aparece em pares baseados no USD. Ele trabalha bem com AUDUSD, USDJPY e EURUSD, mas com baixa performance nos pares USDCHF e GBPUSD. Esta EA conta com o indicador Momentum. Não existem entradas para serem alteradas porque já foi calculado e otimizado de modo que são transparentes para o trader. Essas entradas são otimizados dentro do código do EA:

// As seguintes entradas são transparentes para o utilizador, elas são otimizadas! 
// Este EA é muito sensível às entradas. Por favor, não alterá-las a menos que você tenha certeza sobre o que você faz.

int stopLoss = 700; 
int takeProfit = 500; 
double tsunamiStrength = 0.24;
double size = 0.1;

Imagens:

A figura abaixo ilustra um retrocesso tsunami no AUDUSD quando o indicador Momentum é inferior a 99.76.

Um tsunami no AUDUSD

Este é o desempenho do EA no USDJPY 2009-2012, ambos incluídos.

Desempenho do EA no USDJPY 2009-2012

Recomendações:

Por favor, execute suas experiências em AUDUSD, USDJPY e EURUSD, observe os resultados obtidos e tire as suas próprias conclusões.

Este robô foi desenvolvido exclusivamente para fins de aprendizado, por favor use-o por sua conta e risco.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1480

