Es ist statistisch bewiesen, dass die Bewegungen der Märkte sehr oft auf "Runde Preise" reagieren. Psychologisch reagieren die Händler auf solche runden Preise. Zum Beispiel, beginne Montag abzunehmen, am 20. höre ich auf zu rauchen, schließe die Position bei 1.6000.

Die RoundLevels Indikator wurde dafür entwickelt. Er signalisiert die "runden Preise" mit den Preisen des Symbols des aktuellen Charts.

Der Indikator kennt folgende Varianten der Signale:

Tonsignal;

Alert-Box;

Push-Benachrichtigung an das Smartphone;

Email.

Der folgende Indikator-Parameter sind verfügbar für einen Händler für Steuersignale:

input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "RoundPriceAlert:" ; input uint RoundDigits= 3 ; input uint SignalPause= 5 ;

Bild:









Abb.1 Das Signal des RoundPriceAlert Indikators