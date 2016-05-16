CodeBaseKategorien
RoundPriceAlert - Indikator für den MetaTrader 5

Es ist statistisch bewiesen, dass die Bewegungen der Märkte sehr oft auf "Runde Preise" reagieren. Psychologisch reagieren die Händler auf solche runden Preise. Zum Beispiel, beginne Montag abzunehmen, am 20. höre ich auf zu rauchen, schließe die Position bei 1.6000.

Die RoundLevels Indikator wurde dafür entwickelt. Er signalisiert die "runden Preise" mit den Preisen des Symbols des aktuellen Charts.

Der Indikator kennt folgende Varianten der Signale:

  • Tonsignal;
  • Alert-Box;
  • Push-Benachrichtigung an das Smartphone;
  • Email.

Der folgende Indikator-Parameter sind verfügbar für einen Händler für Steuersignale:

//+-----------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators  |
//+-----------------------------------+
input bool On_Push = false;                        //Push-Benachrichtigungen
input bool On_Email = false;                       //Email
input bool On_Alert = true;                        //Alert-Box
input bool On_Play_Sound = false;                  //Tonsignal input
input string NameFileSound = "expert.wav";         //Dateiname der Tondatei
input string  CommentSirName="RoundPriceAlert:"//erster Teil der Meldung der Alert-Box
input uint RoundDigits=3;                          //Anzahl der Nullen in den Kommastellen
input uint SignalPause=5;                          //Intervall zwischen den Signalen in Minuten

Bild:

Fig.1 Das Signal des RoundPriceAlert Indikators

Abb.1 Das Signal des RoundPriceAlert Indikators 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1475

