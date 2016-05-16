und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Es ist statistisch bewiesen, dass die Bewegungen der Märkte sehr oft auf "Runde Preise" reagieren. Psychologisch reagieren die Händler auf solche runden Preise. Zum Beispiel, beginne Montag abzunehmen, am 20. höre ich auf zu rauchen, schließe die Position bei 1.6000.
Die RoundLevels Indikator wurde dafür entwickelt. Er signalisiert die "runden Preise" mit den Preisen des Symbols des aktuellen Charts.
Der Indikator kennt folgende Varianten der Signale:
- Tonsignal;
- Alert-Box;
- Push-Benachrichtigung an das Smartphone;
- Email.
Der folgende Indikator-Parameter sind verfügbar für einen Händler für Steuersignale:
//+-----------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input bool On_Push = false; //Push-Benachrichtigungen input bool On_Email = false; //Email input bool On_Alert = true; //Alert-Box input bool On_Play_Sound = false; //Tonsignal input input string NameFileSound = "expert.wav"; //Dateiname der Tondatei input string CommentSirName="RoundPriceAlert:"; //erster Teil der Meldung der Alert-Box input uint RoundDigits=3; //Anzahl der Nullen in den Kommastellen input uint SignalPause=5; //Intervall zwischen den Signalen in Minuten
Bild:
Abb.1 Das Signal des RoundPriceAlert Indikators
