统计证明, 市场经常在价格在"整数关口"的行为作出反应. 心理学上, 人经常在达到整数时作出改变. 例如, 从星期一开始减肥, 从20日开始戒烟, 在 1.6000 平仓.

RoundLevels指标正是为此开发. 它可以在选定的货币对在价格中达到整数关口时提供信号.

本指标可以提供如下各种信号:

声音信号;

提醒;

智能手机推送通知;

电子邮件信息.

交易者可以使用以下指标参数控制信号:

input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "RoundPriceAlert: " ; input uint RoundDigits= 3 ; input uint SignalPause= 5 ;

图片:









图1 使用 RoundPriceAlert 指标的提醒