统计证明, 市场经常在价格在"整数关口"的行为作出反应. 心理学上, 人经常在达到整数时作出改变. 例如, 从星期一开始减肥, 从20日开始戒烟, 在 1.6000 平仓.
RoundLevels指标正是为此开发. 它可以在选定的货币对在价格中达到整数关口时提供信号.
本指标可以提供如下各种信号:
- 声音信号;
- 提醒;
- 智能手机推送通知;
- 电子邮件信息.
交易者可以使用以下指标参数控制信号:
//+-----------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+-----------------------------------+ input bool On_Push = false; //推送通知参数 input bool On_Email = false; //电子邮件参数 input bool On_Alert = true; //提醒参数 input bool On_Play_Sound = false; //声音信号参数 input string NameFileSound = "expert.wav"; //声音信号文件名 input string CommentSirName="RoundPriceAlert: "; //提醒注释的第一部分 input uint RoundDigits=3; //小数点后零的个数 input uint SignalPause=5; //信号间的分钟间隔数
图片:
图1 使用 RoundPriceAlert 指标的提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1475
