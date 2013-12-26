代码库部分
RoundPriceAlert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1694
等级:
(20)
已发布:
已更新:
统计证明, 市场经常在价格在"整数关口"的行为作出反应. 心理学上, 人经常在达到整数时作出改变. 例如, 从星期一开始减肥, 从20日开始戒烟, 在 1.6000 平仓.

RoundLevels指标正是为此开发. 它可以在选定的货币对在价格中达到整数关口时提供信号.

本指标可以提供如下各种信号:

  • 声音信号;
  • 提醒;
  • 智能手机推送通知;
  • 电子邮件信息.

交易者可以使用以下指标参数控制信号:

//+-----------------------------------+
//|  指标的输入参数                     |
//+-----------------------------------+
input bool On_Push = false;                        //推送通知参数
input bool On_Email = false;                       //电子邮件参数
input bool On_Alert = true;                        //提醒参数
input bool On_Play_Sound = false;                  //声音信号参数
input string NameFileSound = "expert.wav";          //声音信号文件名
input string  CommentSirName="RoundPriceAlert: ";    //提醒注释的第一部分
input uint RoundDigits=3;                         //小数点后零的个数
input uint SignalPause=5;                         //信号间的分钟间隔数

图片:

图1 使用 RoundPriceAlert 指标的提醒

图1 使用 RoundPriceAlert 指标的提醒 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1475

