ポケットに対して
インディケータ

RoundPriceAlert - MetaTrader 5のためのインディケータ

市場が非常に頻繁に価格の「ラウンド値」で行動の変化に反応することは統計的に証明されています。心理学的に、人間はラウンド数で物事を変更するのが好きです。例えば、1.6000で取引を決算する、20日に喫煙をやめる、月曜日にダイエットを始めるなどです。

RoundLevels指標はこのために開発されました。これは、選択した通貨ペアの価格値の履歴的な範囲全域での価格の「ラウンド値」を固定してシグナルを出します。

指標が出すシグナルの種類は以下です。

  • 音声シグナル
  • アラート
  • スマートフォンへのプッシュ通知
  • 電子メール、メールボックスへのメッセージ

トレーダーがシグナルを制御するために、以下の指標パラメータが用意されています。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+-----------------------------------+
input bool On_Push = false;                        // プッシュ通知入力
input bool On_Email = false;                       // 電子メール入力
input bool On_Alert = true;                        // アラート入力
input bool On_Play_Sound = false;                  // 音声シグナル入力
input string NameFileSound = "expert.wav";          // 音声シグナル名
input string  CommentSirName="RoundPriceAlert: ";    // アラートコメントの初めの部分
input uint RoundDigits=3;                         // 数字での0の数
input uint SignalPause=5;                         // シグナル間の分数

画像：

図1 RoundPriceAlert指標を使ったアラート

図1 RoundPriceAlert指標を使ったアラート 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1475

