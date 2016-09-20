無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RoundPriceAlert - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 933
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
市場が非常に頻繁に価格の「ラウンド値」で行動の変化に反応することは統計的に証明されています。心理学的に、人間はラウンド数で物事を変更するのが好きです。例えば、1.6000で取引を決算する、20日に喫煙をやめる、月曜日にダイエットを始めるなどです。
RoundLevels指標はこのために開発されました。これは、選択した通貨ペアの価格値の履歴的な範囲全域での価格の「ラウンド値」を固定してシグナルを出します。
指標が出すシグナルの種類は以下です。
- 音声シグナル
- アラート
- スマートフォンへのプッシュ通知
- 電子メール、メールボックスへのメッセージ
トレーダーがシグナルを制御するために、以下の指標パラメータが用意されています。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input bool On_Push = false; // プッシュ通知入力 input bool On_Email = false; // 電子メール入力 input bool On_Alert = true; // アラート入力 input bool On_Play_Sound = false; // 音声シグナル入力 input string NameFileSound = "expert.wav"; // 音声シグナル名 input string CommentSirName="RoundPriceAlert: "; // アラートコメントの初めの部分 input uint RoundDigits=3; // 数字での0の数 input uint SignalPause=5; // シグナル間の分数
画像：
図1 RoundPriceAlert指標を使ったアラート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1475
ExTrend
最後の2フラクタルによって形成されたハイとローで描かれた2トレンドラインによって形成されるチャネル曜日
「曜日」関数は、週のデータと今月の曜日に従って、必要な月の数を決定するために設計されています。
Dserg-PPZ
この指標はフラクタルクラスタを考慮して可能な支持と抵抗線を描画します。MaxMinRange
現在の市場の状況を定義する2つのヒストグラム