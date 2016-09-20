市場が非常に頻繁に価格の「ラウンド値」で行動の変化に反応することは統計的に証明されています。心理学的に、人間はラウンド数で物事を変更するのが好きです。例えば、1.6000で取引を決算する、20日に喫煙をやめる、月曜日にダイエットを始めるなどです。

RoundLevels指標はこのために開発されました。これは、選択した通貨ペアの価格値の履歴的な範囲全域での価格の「ラウンド値」を固定してシグナルを出します。

指標が出すシグナルの種類は以下です。

音声シグナル

アラート

スマートフォンへのプッシュ通知

電子メール、メールボックスへのメッセージ

トレーダーがシグナルを制御するために、以下の指標パラメータが用意されています。

input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "RoundPriceAlert: " ; input uint RoundDigits= 3 ; input uint SignalPause= 5 ;

画像：









図1 RoundPriceAlert指標を使ったアラート