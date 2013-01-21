Статистически доказано, что рынок довольно часто реагирует изменениями настроений на «круглые уровни» цены. Психологически человек настроен что-то менять, дойдя до круглого числа – начать худеть в понедельник, бросить курить 20-го, закрыть сделку на 1.6000.

Индикатор RoundLevels как раз создан для этого. Он подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.

Индикатор может подавать следующие варианты сигналов:

Звуковой сигнал;

Алерт;

Push-уведомление на смартфон;

Сообщение на электронный почтовый ящик.

Для управления сигналами в распоряжении трейдера имеются следующие входные параметры индикатора:

input bool On_Push = false ; input bool On_Email = false ; input bool On_Alert = true ; input bool On_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ; input string CommentSirName= "RoundPriceAlert: " ; input uint RoundDigits= 3 ; input uint SignalPause= 5 ;

Картинка:





Рис.1 Алерт с использованием индикатора RoundPriceAlert