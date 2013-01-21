CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RoundPriceAlert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3337
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Статистически доказано, что рынок довольно часто реагирует изменениями настроений на «круглые уровни» цены. Психологически человек настроен что-то менять, дойдя до круглого числа – начать худеть в понедельник, бросить курить 20-го, закрыть сделку на 1.6000.

Индикатор RoundLevels как раз создан для этого. Он подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.

Индикатор может подавать следующие варианты сигналов:

  • Звуковой сигнал;
  • Алерт;
  • Push-уведомление на смартфон;
  • Сообщение на электронный почтовый ящик.

Для управления сигналами в распоряжении трейдера имеются следующие входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input bool On_Push = false;                        //разрешение на передачу push-сообщений
input bool On_Email = false;                       //разрешение на отправку почты
input bool On_Alert = true;                        //разрешение на подачу алерта
input bool On_Play_Sound = false;                  //разрешение на подачу звукового сигнала
input string NameFileSound = "expert.wav";          //имя для файла звукового сигнала
input string  CommentSirName="RoundPriceAlert: ";    //первая часть алерт-коммента
input uint RoundDigits=3;                         //количество нулей в разрядах
input uint SignalPause=5;                         //интервал в минутах между сигналами

Картинка:

Рис.1 Алерт с использованием индикатора RoundPriceAlert

Рис.1 Алерт с использованием индикатора RoundPriceAlert 

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

Индикатор рисует линии возможных поддержек и сопротивлений с учётом скоплений фракталов

ExTrend ExTrend

Канал, образованный двумя линиями тренда, построенными по двум последним верхним и нижним фракталам

MaxMinRange MaxMinRange

Две гистограммы для определения текущей ситуации на рынке

Day Of Week Day Of Week

Функция "Day of Week", предназначена для определения числа нужного нам месяца по данным недели и дня недели внутри этого месяца