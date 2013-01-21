Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RoundPriceAlert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3337
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Статистически доказано, что рынок довольно часто реагирует изменениями настроений на «круглые уровни» цены. Психологически человек настроен что-то менять, дойдя до круглого числа – начать худеть в понедельник, бросить курить 20-го, закрыть сделку на 1.6000.
Индикатор RoundLevels как раз создан для этого. Он подаёт сигналы, фиксируя «круглые уровни» цены на всем историческом диапазоне ценовых значений выбранной валютной пары.
Индикатор может подавать следующие варианты сигналов:
- Звуковой сигнал;
- Алерт;
- Push-уведомление на смартфон;
- Сообщение на электронный почтовый ящик.
Для управления сигналами в распоряжении трейдера имеются следующие входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input bool On_Push = false; //разрешение на передачу push-сообщений input bool On_Email = false; //разрешение на отправку почты input bool On_Alert = true; //разрешение на подачу алерта input bool On_Play_Sound = false; //разрешение на подачу звукового сигнала input string NameFileSound = "expert.wav"; //имя для файла звукового сигнала input string CommentSirName="RoundPriceAlert: "; //первая часть алерт-коммента input uint RoundDigits=3; //количество нулей в разрядах input uint SignalPause=5; //интервал в минутах между сигналами
Картинка:
Рис.1 Алерт с использованием индикатора RoundPriceAlert
Индикатор рисует линии возможных поддержек и сопротивлений с учётом скоплений фракталовExTrend
Канал, образованный двумя линиями тренда, построенными по двум последним верхним и нижним фракталам
Две гистограммы для определения текущей ситуации на рынкеDay Of Week
Функция "Day of Week", предназначена для определения числа нужного нам месяца по данным недели и дня недели внутри этого месяца