Indicadores

RoundPriceAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2296
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Está estatisticamente comprovado que o mercado muitas vezes reage a mudanças de comportamento nos "níveis redondos" do preço. Psicologicamente, o homem está pronto para mudar alguma coisa quando atinge o número redondo. Por exemplo, começar a perder peso na segunda-feira, parar de fumar no dia 20, fechar um negócio em 1.6000.

O indicador RoundLevels foi desenvolvido para isso. Ele fornece sinais nos preços fixos "níveis redondos" de todo o intervalo histórico dos valores do preço selecionados para o par atual.

O indicador pode fornecer as seguintes variáveis de sinais:

  • Sinal sonoro;
  • Alertas;
  • Notificações PUSH para smartphone;
  • mensagend de e-mail.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o trader controlar os sinais:

//+-----------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input bool On_Push = false;                        //entrada de notificações PUSH
input bool On_Email = false;                       //entrada de e-mail
input bool On_Alert = true;                        //entrada de alerta
input bool On_Play_Sound = false;                  //entrada de sinal sonoro
input string NameFileSound = "expert.wav";          //nome do arquivo de sinal sonoro
input string  CommentSirName="RoundPriceAlert: ";    //primeira parte do comentário
input uint RoundDigits=3;                         //o número de zeros nos dígitos
input uint SignalPause=5;                         //intervalo em minutos entre os sinais

Imagem:

Fig.1 O alerta utilizando o indicador RoundPriceAlert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1475

ExTrend ExTrend

Canal formado por duas linhas de tendência, desenhado através da formação da máxima e mínima do últimos dois fractais.

MaxMinRange MaxMinRange

2 histogramas que definem a situação atual do mercado.

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

O indicador desenhas as possíveis linhas de suporte e resistência considerando o grupo de fractais.

DiNapoli Stochastic DiNapoli Stochastic

Estocástico suavizado do livro de Joe Dinapoli chamado "Trading With DiNapoli Levels".