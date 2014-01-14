Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RoundPriceAlert - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2296
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Está estatisticamente comprovado que o mercado muitas vezes reage a mudanças de comportamento nos "níveis redondos" do preço. Psicologicamente, o homem está pronto para mudar alguma coisa quando atinge o número redondo. Por exemplo, começar a perder peso na segunda-feira, parar de fumar no dia 20, fechar um negócio em 1.6000.
O indicador RoundLevels foi desenvolvido para isso. Ele fornece sinais nos preços fixos "níveis redondos" de todo o intervalo histórico dos valores do preço selecionados para o par atual.
O indicador pode fornecer as seguintes variáveis de sinais:
- Sinal sonoro;
- Alertas;
- Notificações PUSH para smartphone;
- mensagend de e-mail.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o trader controlar os sinais:
//+-----------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR| //+-----------------------------------+ input bool On_Push = false; //entrada de notificações PUSH input bool On_Email = false; //entrada de e-mail input bool On_Alert = true; //entrada de alerta input bool On_Play_Sound = false; //entrada de sinal sonoro input string NameFileSound = "expert.wav"; //nome do arquivo de sinal sonoro input string CommentSirName="RoundPriceAlert: "; //primeira parte do comentário input uint RoundDigits=3; //o número de zeros nos dígitos input uint SignalPause=5; //intervalo em minutos entre os sinais
Imagem:
Fig.1 O alerta utilizando o indicador RoundPriceAlert
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1475
Canal formado por duas linhas de tendência, desenhado através da formação da máxima e mínima do últimos dois fractais.MaxMinRange
2 histogramas que definem a situação atual do mercado.
O indicador desenhas as possíveis linhas de suporte e resistência considerando o grupo de fractais.DiNapoli Stochastic
Estocástico suavizado do livro de Joe Dinapoli chamado "Trading With DiNapoli Levels".