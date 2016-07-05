Echter Autor:

Sergey Porphiryev

Der Indikator zeichnet drei Paare von Bollingerbändern mit einer Standardabweichung von 2, 3 und 4.

Modifiziert, um alle Bollinger Bands Parameters verwenden zu können.

Eine vollständige Beschreibung mit Abbilungen ist im Originalpost des Autors hier zu finden!