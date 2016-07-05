und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TripleBolling_Modified - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Rudinei Felipetto
- Ansichten:
- 901
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Der Indikator zeichnet drei Paare von Bollingerbändern mit einer Standardabweichung von 2, 3 und 4.
Modifiziert, um alle Bollinger Bands Parameters verwenden zu können.
Eine vollständige Beschreibung mit Abbilungen ist im Originalpost des Autors hier zu finden!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14747
Der XEnvelopes mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.XEnvelopes
Klassischer Envelopes Indikator der die Algorithmen der universellen Mittelung verwendet und den Kanal mit einem farbigen Hintergrund ausfüllt.
Zwei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungswerten, gezeichnet als Wolke.XEnvelopes2_HTF
Der XEnvelopes2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.