Indikatoren

TripleBolling_Modified - Indikator für den MetaTrader 5

Sergey Porphiryev
Veröffentlicht:
Rudinei Felipetto
Ansichten:
901
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

Sergey Porphiryev

Der Indikator zeichnet drei Paare von Bollingerbändern mit einer Standardabweichung von 2, 3 und 4.

Modifiziert, um alle Bollinger Bands Parameters verwenden zu können.

Der TripleBolling_Modified auf EURUSD M1.

Eine vollständige Beschreibung mit Abbilungen ist im Originalpost des Autors hier zu finden!

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14747

